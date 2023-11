Whistleblowing, dal 17 obbligo per le aziende con più di 49 dipendenti

Il Decreto Legislativo n.242023 ha dato attuazione alla Direttiva UE 2019137 relativa alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e delle leggi nazionali, noto come ’Whistleblowing’ (la denuncia di attività illecite o fraudolente). Le disposizioni in materia sono entrate in vigore dal 15 luglio per le aziende

del settore privato che impiegano una media di almeno 250 lavoratori subordinati nell’ultimo

anno. Confartigianato informa che dal prossimo 17 dicembre queste norme si

applicheranno anche alle imprese con più di 49 dipendenti e a tutte quelle che abbiano adottato il

sistema di gestione 2312001.