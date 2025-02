Will Hoge, note americane

Alle 17 di oggi, alla sala del Carmine di Massa Lombarda, alle ore 17, concerto del cantautore americano, Will Hoge, sul palco da Austin con la sua band. Hoge ha una carriera dove non mancano hit, candidature ai Grammy, contratti discografici con major e una orgogliosa indipendenza. Anni prima che la musica americana diventasse un genere riconosciuto con sua categoria dedicata ai Grammy, Hoge era in prima linea, contribuendo a rendere popolare il mix di rock con le radici soul e country.

Nell’attuale era digitale dominata da influencer in cerca di scorciatoie, Will Hoge sceglie di percorrere le strade secondarie e panoramiche, immergendosi nel viaggio piuttosto che nella destinazione. Senza scuse, Hoge prende il timone con il suo quattordicesimo album in studio, ’Tenderhearted Boys’, dove apre nuove strade producendo e suonando ogni strumento da solo. Ogni traccia si dipana come un capitolo dell’autobiografia sonora dell’artista, cercando la bellezza che si trova in tutti gli angoli sfumati della vita moderna. ’Tenderhearted boys’ non è solo un album; è un viaggio nei territori inesplorati dell’espressione musicale, dove la vulnerabilità incontra la ribellione e ogni nota porta il peso dell’anima senza filtri dell’artista.

’The singer, not the song’: potrebbe essere la definizione perfetta per descrivere Will Hoge. Il ragazzo del Tennessee ha un amore sconfinato per “l’età dell’innocenza” del rock americano: nei suoi show incendiari, testimoniati da una produzione live incessante resa disponibile attraverso il suo sito, risuona l’eco di un rock’n’roll che unisce la devozione per la black music di Otis Redding con le chitarre dei Lynyrd Skynyrd, il piglio operaio di Bob Seger con il nuovo southern di Black Crowes e Drive by Truckers.

Il concerto è organizzato dalla associazione Nebraska in collaborazione con il Comune di Massa Lombarda. Biglietto unico al prezzo di 20 euro (ingresso gratuito per i minorenni), info: 338-8897725, 348-7967063.