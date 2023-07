Woodpecker riapre a Milano Marittima, un luogo d'arte e di spettacolo!

La riapertura del Woodpecker a Milano Marittima non ha coinvolto solo chi se lo ricordava quando era aperto negli anni Settanta o chi, come lei, ne ha sentito parlare dai genitori. E’ un luogo talmente particolare e suggestivo da aver sempre incuriosito, anche negli anni di abbandono più totale. Anche chi non ne conosceva la storia, né l’origine. A colpire è sempre stata l’architettura originale, avveniristica, soprattutto per l’epoca in cui è stata costruita. Così negli anni è diventata luogo d’arte e, occasionalmente, di spettacolo.

Fa sorridere pensare che originariamente il Woodpecker era in centro a Milano Marittima e che il trasferimento fu una necessità a seguito, come vuole la tradizione, delle sempre più pressanti lamentele dei vicini per il rumore provocato dal locale.

Insomma senza le proteste di residenti e turisti che vivevano attorno al club nella sua prima versione, probabilmente non sarebbe mai stato realizzato.

Finalmente da ieri questa discoteca (ma è riduttivo chiamarla così) è nuovamente aperta e i titolari che, con determinazione, hanno voluto il recupero della struttura, hanno già ben chiaro il programma di eventi che la animerà questa estate.