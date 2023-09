World Sports Games, che corteo Sfilano a Cervia oltre 4mila atleti

Che spettacolo la cerimonia di apertura dei World Sports Games. Ieri a Cervia hanno sfilato 4mila atleti, in rappresentanza di 46 nazioni. Tutto è iniziato alla rotonda della Pace sul lungomare: qui si sono concentrati tutti i partecipanti ai Giochi. Sono state consegnate ai loro capi delegazioni le relative bandiere, con partenza della parata degli atleti, che è stata chiusa dall’Italia (AiCS in testa) come Paese ospitante. La parata ha sfilato lungo viale Roma in uno spettacolo aperto al pubblico, per approdare poi in piazza Garibaldi, dove – sul palco allestito sotto al Comune – è partita partirà la vera e propria cerimonia, con l’arrivo del tedoforo (l’atleta amatoriale Marco Bindi - ingegnere elettronico e mezzofondista 33enne dell’Atletico Casentino Poppi), l’accensione del tripode, il saluto delle autorità e la dichiarazione di inizio ufficiale dei Giochi, che prevedono 32 discipline sportive giocate, 47 impianti sportivi occupati, gare paralimpiche e sport inclusivi per over 55.