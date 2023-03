Yonic South, Leatherette e Big Sea stasera al Bronson

Al Bronson Club di Madonna dell’Albero, a Ravenna, stasera musica dal vivo con Yonic South, Leatherette e Big Sea.

I Yonic South, composti da membri di Bee Bee Sea e Miss Chain & the Broken Heels, suona garage rock. Una band che dà vita a una nuova interpretazione della ferocia in stile Thee Oh Sees, Black Lips e The Jesus & Mary Chain. In apertura di serata suoneranno i Leatherette, band del team Bronson Recordings, e i Big Sea, gruppo selezionato all’interno del progetto La Zona D’Ombra. Ingresso 8 euro più diritti di prevendita, 10 euro alla porta. Info: 333-2097141.