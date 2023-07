Young Musicians Orchestra A guidarla il talentuoso Borreani

La “Young Musicians European Orchestra” in scena a Brisighella per la rassegna “Note dal chiostro”, dove presenterà l’Ottetto per doppio quartetto d’Archi, un autentico capolavoro composto da Felix Mendelssohn all’età di soli 16 anni. L’appuntamento si svolgerà stasera alle 21 nella chiesa di Santa Maria degli Angeli (complesso dell’Osservanza). Si tratta di una pagina virtuosistica che sarà affidata a otto giovani musicisti scelti tra le personalità più rappresentative della nuova generazione: i violinisti Alban Lukaj, Federica Tranzillo, Lodovico Parravicini; i violisti Luca Infante e Leonardo Taio; i violoncellisti Raffaella Cardaropoli e Marco Mauro Moruzzi. Alla loro guida un primo violino d’eccezione: il giovanissimo Indro Borreani, vincitore a 22 anni del Concorso nella Orchestra del Teatro alla Scala di Milano e solista amatissimo anche dal grande Uto Ughi.