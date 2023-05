Young tra note e stagioni

La Young Musicians European continua ad allargare le proprie sinergie e proporre concerti nei luoghi più suggestivi del territorio ravennate, presentando una nuova collaborazione con l’orchestra Oyo, Arar e il planetario di Ravenna.

Il concerto lezione, che si terrà oggi pomeriggio alle 18.30 proprio al planetario, offrirà al pubblico una combinazione di spettacolo scientifico e artistico.

La prima parte dell’evento sarà una lezione tenuta da Marco Garoni, presidente dell’associazione ravennate astrofili Rheyta e responsabile del planetario di Ravenna, che spiegherà il processo di cambiamento delle stagioni in modo chiaro e semplice. Sarà un’opportunità per gli appassionati di scienza e per coloro che desiderano approfondire la loro conoscenza della natura. La seconda parte del concerto vedrà la rappresentazione artistica del processo di cambiamento delle stagioni: le Quattro Stagioni di Vivaldi suonate dai giovani musicisti di Oyo. La musica e le immagini delle stelle sulla cupola del planetario creeranno un’esperienza unica e coinvolgente per il pubblico.

Oyo – Our Youth Orchestra – è il progetto dei giovani musicisti studenti e laureati del conservatorio ‘Bruno Maderna’ di Cesena, che suonano sia il repertorio classico sia contemporaneo.

Uno dei suoi animatori più dinamici e appassionati è il violinista riminese Umberto Frisoni, che suona nell’orchestra Cherubini e che spesso partecipa alle attività della Young Musicians European Orchestra.

A questo concerto parteciperanno anche i violinisti Valentina Albiani e Natalia Cavallo, il violista Farnaz Khakpour, il violoncellista Amerigo Spano e il contrabbassista Mattia Previati.

I biglietti, al costo di 5 euro, sono acquistabili online su www.vivaticket.com oppure direttamente al planetario il giorno del concerto dalle 18.

Il concerto è realizzato grazie alla collaborazione del Ministero della Cultura, della Regione Emilia Romagna, del Comune di Ravenna, della Young Musicians European Orchestra e dell’associazione Capire la Musica.