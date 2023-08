Zaccagnini all’inaugurazione della mostra di Varoli

Il 18 ottobre del 1959 alla Camera di Commercio in viale Farini il ministro dei Lavori Pubblici Benigno Zaccagnini e il ministro della Pubblica Istruzione, senatore Medici, inaugurarono la mostra retrospettiva del notissimo artista cotignolese Luigi Varoli, scomparso l’anno precedente. La rassegna (un centinaio di opere fra quadri, sculture, ceramiche e ferro battuto) fu curata dal pittore ravennate Teodoro Orselli il quale, rientrato a Ravenna dopo un lungo soggiorno a Parigi, in quel periodo era direttore dell’Accademia e di lì a breve fondò l’Istituto statale d’Arte per il Mosaico.

A cura di Carlo Raggi