Isabella e il suo zaino airbag salvavita: “Più chance di sopravvivere in caso di valanghe”

Ravenna, 23 ottobre 2025 – Nivor, dispositivo d’emergenza che aumenta il tempo di sopravvivenza in caso di valanga, è stato selezionato tra i progetti finalisti al ’James Dyson award’, prestigioso concorso internazionale di design. L’inventrice è Isabella Campana, 22enne ravennate, studentessa di design all’università di Venezia.

Isabella, cosa l’ha portato a studiare design?

“Dopo il liceo scientifico a Ravenna mi sono iscritta alla laurea triennale in design del prodotto a Bologna per coltivare anche il mio lato più creativo. Ho apprezzato molto i corsi universitari, nei tre anni ho potuto sviluppare tante idee e come tesi finale ogni studente ha ideato un progetto su una tematica a scelta. Io sono appassionata di sport di montagna e vorrei un giorno lavorare nello sviluppo di attrezzature specifiche, così ho colto l’occasione per sviluppare Nivor”.

Che cos’è Nivor e perché è innovativo?

“Si tratta di un airbag che si attacca allo zaino e si gonfia in pochi secondi per galleggiare sulla massa di neve, riducendo il seppellimento dell’escursionista. Si distingue dagli altri airbag antivalanga già presenti in commercio perché il sistema di attacco è universale, si può montare su qualunque zaino che abbia il foro per la sacca d’acqua. Ma la novità più importante è l’integrazione di un sistema che permette di respirare l’aria contenuta nell’airbag e sopravvivere fino a 46 minuti. Il concetto è avere più tempo per i soccorsi e limitare le morti per asfissia”.

Secondo lei perché non sono già stati sviluppati dispositivi simili?

“L’attrezzatura che uno scialpinista porta con sé è già tanta, molti usano solo il kit obbligatorio di autosoccorso costituito da Artva, pala e sonda. Ogni dotazione in più aggiunge peso e costi: uno zaino con airbag costa circa mille euro. Un noto marchio ha sviluppato un boccaglio che permette di estrarre l’aria dal manto nevoso, ma le persone che ho intervistato lo percepivano appunto come una cosa in più, non fondamentale. Per questo penso che avere la funzione del respiratore già integrata nell’airbag sarebbe apprezzato”.

Quali saranno i suoi prossimi passi?

“Mi piacerebbe candidare Nivor ad altri concorsi ma soprattutto contatterò aziende che già producono airbag da montagna per sviluppare un prototipo a regola d’arte”.

Questo come l’ha fatto?

“È molto artigianale, ho cucito io il tessuto, stampato in 3d alcuni pezzi e il compressore che gonfia l’airbag è piuttosto lento. Funziona ma chiaramente sarebbe un sogno utilizzare i materiali più adatti, penso e spero che essere arrivata finalista al James Dyson Award potrà darmi più visibilità e la possibilità di essere notata dalle aziende”.