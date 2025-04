Zaira, i volontari del canile cercano il proprietario

Ha commosso il web la storia di Zaira, un pastore tedesco di 11 anni, recuperata pochi giorni fa dai volontari del canile di Cervia in via Salara, tra Castiglione di Cervia e Castiglione di Ravenna. Oltre 4mila condivisioni del post Facebook per rintracciare il padrone di Zaira, dato che il registro dell’anagrafe canina non risulta aggiornato.

Storie come queste, relative al recupero di cani che sono senza microchip oppure con le informazioni non aggiornate all’anagrafe canina, purtroppo sono quasi quotidiane.

Come spiega Maria Adinolfi, presidente dell’associazione Arca 2005 odv che gestisce il canile di Cervia, "su Zaira, recuperata dai nostri volontari, stiamo facendo verifiche perché ci sono delle incongruenze all’anagrafe canina. Quello che ci stupisce è che queste difficoltà nel momento dei recuperi le abbiamo quasi quotidianamente. Nel 2024 sono stati 114 i recuperi di cani, molti dei quali o non avevano il microchip o avevano i dati non aggiornati all’anagrafe canina. Purtroppo è un dato molto frequente quello di cani con dati non in regola. Vorrei però ricordare che avere i dati in regola significa che quando si prende un cane è obbligatorio inserire il microchip alla nascita e la registrazione all’anagrafe canina del Comune di residenza. Se il cane muore, si trasferisce o viene ceduto, i cambiamenti vanno comunicati all’anagrafe. Se questo non viene fatto sono previste multe. Poi, nel momento in cui lo troviamo, per noi è molto difficile rintracciare i proprietari. Zaira, per esempio, è un cane anziano che abbiamo ritrovato a Castiglione. Vogliamo pensare che non ci sia dolo e pertanto organizzeremo un volantinaggio per ritrovare il proprietario. Magari è una persona anziana che non guarda i social o magari qualcuno sa a chi appartiene Zaira. Chiediamo a tutti di darci una mano per lei. Ma, ancora di più, chiediamo attenzione: aggiornare l’anagrafe canina per il proprio cane è un dovere, in modo da rendere più agevole il lavoro anche dei nostri volontari". Ieri pomeriggio il proprietario di Zaira non era ancora stato rintracciato e per questo si cercherà di attivare la comunità per ritrovarlo, visto che potrebbe non usare i social.

