’Zanetto’ di Mascagni al teatro di San Lorenzo

L’undicesima tappa del festival itinerante ’Rossini Open’ è in programma questa sera alle 20.30 al teatro di San Lorenzo a Lugo (in via dei Bartolotti 9) con l’esecuzione integrale di ’Zanetto’, opera in un atto di Pietro Mascagni (libretto di Giovanni Targioni-Tozzetti e Guido Menasci, interpreti Leonora Sofia, Jennifer Turri, coro Jubilate diretto da Martina Drudi e orchestra La Corelli. Direttore Jacopo Rivani).

Si tratta di una nuova coproduzione ’La Corelli’ e ’Fondazione Teatro Rossini’ di Lugo, in collaborazione con il Comune di Brisighella. Derivata dalla commedia in versi in un atto ’Il viandante’ (Le passant) di François Coppée, rappresentata per la prima volta al liceo musicale Rossini di Pesaro il 2 marzo 1896, la breve opera di Pietro Mascagni (1863-1945), sesta del suo catalogo, è stata spesso messa in scena accoppiata alla ’Cavalleria Rusticana’, di sei anni precedente. ’Zanetto’ si connota per gli echi di madrigali, villotte e stornelli con cui l’autore ha voluto colorare l’ambientazione del periodo rinascimentale fiorentino nel quale l’opera è situata. Esile la trama, in cui si muovono solo due personaggi in una Firenze rinascimentale, cioè Silvia, una splendida cortigiana dal cuore irrigidito che inizialmente prova attrazione per Zanetto, giovane poeta e cantastorie, ma non riesce a esprimere il proprio sentimento e finisce per constatare la propria incapacità di amare.

L’opera esplora temi di amore, desiderio e illusione, con una particolare attenzione alla ricerca della vera essenza dell’amore e delle sue delusioni. Mascagni crea un’atmosfera emotiva e intensa, utilizzando la musica per esplorare le sfumature dei sentimenti dei personaggi e il conflitto interiore di Zanetto di fronte alla realtà dell’amore non corrisposto.

Lo spettacolo di stasera sarà interpretato dal soprano Jennifer Turri (vestirà i panni di Silvia), e dal mezzosoprano Leonora Sofia, nelle parti di Zanetto. Il direttore è invece il ravennate Jacopo Rivani, dal 2010 direttore artistico e musicale dell’orchestra ’La Corelli’.

Il biglietto di ingresso costa dieci euro. I biglietti sono in vendita on line sul sito www.vivaticket.com e nei punti vendita vivaticket nel giorno di spettacolo (nella sede di spettacolo, un’ora prima dell’inizio del concerto). Per info e prenotazioni, chiamare il numero 0545/299542, inviare una mail a biglietteria@teatrorossini.it o consultare il sito www.teatrorossini.it.