Zangari e il vero volto di Dante: "Dalla lode in Odontoiatria alle analisi sul Sommo Poeta"

Fu il supplente, in terza media, a farla optare per il liceo classico al posto dello scientifico sottolineando la fondamentale importanza delle materie umanistiche: e fu così che Francesca Zangari incontrò Dante Alighieri. Ma all’epoca non avrebbe mai immaginato che oltre quarant’anni dopo, di Dante e del suo volto lei si sarebbe occupata a fondo fino a scoprire che tutte le ricostruzioni finora redatte si sono fondate su misure non corrette. Zangari, una laurea con lode in Medicina e la specializzazione in Odontoiatria e in Odontologia forense, appassionata antropologa, consulente tecnica del tribunale, specialista ambulatoriale all’Ausl, è autrice di oltre sessanta saggi su riviste scientifiche nazionali e internazionali, l’ultimo dei quali riguarda proprio gli studi più recenti che lei ha svolto sul cranio del Sommo Poeta, i cui risultati saranno determinanti per riprodurne al computer un nuovo e più fedele volto dopo quello modellato nel 2021 in collaborazione con la notissima antropologa e odontologa forense Chantal Milani.

Come è accaduto che un’odontoiatra si sia appassionata al volto di Dante? "Per due ordini di argomenti. Il primo risalente al 1979, quando ero in terza media, l’altro molto più recente, al 2020...".

Cominciamo da quasi mezzo secolo fa. "Il supplente di lettere, Chiarini, il primo giorno mi chiese che progetti avessi per il futuro scolastico e senza esitazioni risposi il liceo scientifico, mi piacevano matematica e le scienze. E lui mi spiegò che sarebbe stato meglio il classico dove avrei studiato anche le materie umanistiche, fondamentali per lo sviluppo della personalità e che nessuno mi avrebbe più insegnato. Seguii il suo consiglio e incontrai Dante...".

Invece cinque anni fa cosa è accaduto? "Stavo seguendo un master on line dell’Università di Torino e venni a sapere che la mia tutor al corso stava interessandosi a un lavoro su Dante da presentare nel ‘21 in occasione del settimo centenario della morte. A quel punto decisi di contattarla, determinata a non lasciarmi sfuggire l’occasione sia per l’antico amore verso il Poeta sia per fare qualcosa di importante anche per Ravenna".

La tutor era Chantal Milani, famosa esperta in antropologia e odontologia forense, capitano dei carabinieri, impegnata in eclatanti indagini e nelle ricostruzioni dei volti di persone scomparse o morte? "Proprio lei. La contattai e mi disse chiaramente che non era il caso di puntare a una ulteriore ricostruzione del volto di Dante dato che era ben recente il modello delineato nel 2006 dal professor Giorgio Gruppioni, antropologo, docente alla facoltà di Beni Culturali di Ravenna, a meno che non fossero emersi eclatanti e inediti dati...".

Magari relativi alla mandibola, unico elemento del cranio mancante fin dal fortuito ritrovamento delle ossa nel 1865... "Proprio così, soprattutto perché la conformazione della mandibola è un elemento di estrema importanza del modellare un volto. A seconda della struttura, l’aspetto cambia enormemente. Mi ci misi d’impegno e scoprii che due antropologi dell’università scozzese di Dundee avevano messo a punto un metodo matematico per definire le misure di una mandibola mancante, un metodo composto da tre equazioni nelle quali occorreva inserire alcuni dati del cranio della persona. Per Dante, i dati occorrenti si potevano ricavare da un libro pubblicato nel 1933 e dal calco in gesso del cranio eseguito dall’antropologo Fabio Frassetto nel 1921 in occasione della ricognizione sulle ossa per il sesto centenario della morte del Poeta".

Dopodiché lei cosa fece? "Ne parlai con Milani che mi disse di procedere...".

Nel senso? "Sulla base dei dati presenti nel lavoro di Frassetto ho svolto le tre equazioni e, ammesso che il metodo individuato dai due antropologi sia corretto, ho ottenuto le tre fondamentali misure della mandibola di Dante. Ho fornito i dati a Milani e lei ha ricavato il nuovo volto di Dante, pubblicato quattro anni fa in occasione delle iniziative per il settimo centenario della morte".

Che poi forse non è neppure questo il vero volto di Dante...perché sotto c’è un ‘giallo’, corretto? Ma ne parliamo dopo. Perché a questo punto vorrei saperne di più di lei, della sua famiglia... "Il babbo, Vittorio, perito industriale, era impiegato all’Anic e la mamma, Valeria, ha fatto la carriera lavorativa all’Upim di via Diaz, entrò come commessa poi passò in ufficio. Abitavamo nel borgo San Rocco e pertanto sono andata alle elementari Pascoli, poi alla Muratori. Quindi il Classico, come le ho detto dove mi sono diplomata nel 1984".

Poi l’università... "Medicina a Ferrara e all’ultimo anno andai ad aiutare per qualche settimana mio zio nell’ambulatorio dentistico, capii subito che quello doveva essere il mio lavoro, mentre il lavoro ospedaliero in équipe non mi convinceva. Così chiesi e ottenni la tesi in Odontoiatria e ne uscii con la lode. E fino al 2007, quando è nato mio figlio Iacopo, ho lavorato alla clinica odontoiatrica di Ferrara, ho fatto vari master di specializzazione, ho fatto ricerca, sulle tecniche chirurgiche o le malattie paradontali, tanto per darle qualche esempio, ho scritto decine di articoli per le riviste scientifiche, ho insegnato, nel 2000 con un collega ho scritto anche un libro sulla responsabilità in odontoiatria...".

Che ha attratto l’attenzione di medici ed esperti... "Sono diventata perito medico-legale parallelamente all’attività, iniziata nel 2009, all’interno della sanità pubblica, a Lugo, ma da consulente, non come dipendente. Così sono libera di collaborare anche con studi dentistici privati".

Torniamo al volto di Dante. Dopo il 2021 cosa è accaduto? "Ho approfondito le ricerche attraverso sia i documenti custoditi alla Classense, fra cui le foto scattate nel 1921 da Frassetto, sia il libro sul suo lavoro di ricognizione delle ossa da lui pubblicato nel 1933 pure contenente immagini e ho scoperto che ci sono differenze notevoli nelle misure; così ho rifatto le equazioni e ho fornito a Chantal Milani i nuovi dati della mandibola perché possa procedere a un nuovo modello. In sostanza le ricostruzioni del volto fatte finora non sono attendibili perché si fondano su dati errati".

Quante ce ne sono? "Ci sono quella del 2007 del professor Gruppioni, quella del 2021 di Milani e quella dello scorso anno del grafico brasiliano Cicero Moares...".

Lei poi ha pubblicato i risultati delle sue ricerche e delle scoperte fatte... "Certo, ho scritto un saggio scientifico per il ‘Journal of Archeological Science’ e ne ho fatto anche oggetto di conferenze, fra cui una a Torino promossa dalla ‘Association of forensic odontology for Human right’. Va da sé che la soluzione migliore sarebbe quella di una nuova ricognizione delle ossa come era stato ipotizzato nel 2021, ma poi non si procedette per via del Covid. Con gli strumenti di oggi le misurazioni sarebbero perfette e ne uscirebbe il vero volto del Poeta".

Carlo Raggi