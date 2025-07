Sciame di zanzare aggressive a Ravenna, via a interventi straordinari

Ravenna, 1 luglio 2025 – Forse Alfred Hitchcock avrebbe pensato di farci un ‘corto’: a Ravenna aleggia uno sciame di zanzare “particolarmente aggressivo”. Lo certifica il Comune assicurando che sono stati intensificati i trattamenti adulticidi extra: vengono effettuati anche nelle ore notturne, così come autorizzati dalla Regione. Si concluderanno giovedì prossimo. E Giancarlo Schiano, assessore comunale al Verde pubblico, assicura: “Perderà forza al termine di questa settimana”. Insomma, così come il caldo record di questi giorni, bisogna attendere ancora per avere temporali e un po’ di sollievo.

Perché ci sono le zanzare aggressive

“La causa di tali sciami aggressivi – spiega il Comune – è stata determinata dalle recenti piogge, in particolare quelle del 16 giugno scorso quando circa 100 millimetri sono caduti in una intera giornata, favorendo la proliferazione in pozze d’acqua naturali” e quindi anche della larve.

Il monitoraggio

Azimut, la società incaricata della disinfestazione sul territorio comunale, sta quindi continuando a realizzare gli interventi programmati e a monitorare costantemente la situazione, pronta a ulteriori interventi straordinari se fosse necessario. “Nel contempo – conclude l’assessore Schiano – rinnovo l’invito ai cittadini a collaborare con piccoli gesti quotidiani che possono fare una grande differenza, come eliminare i ristagni d’acqua nei propri giardini, sottovasi e pluviali. Ricordo infine che sono a disposizione prodotti antilarvali messi a disposizione gratuitamente da Azimut presso gli uffici decentrati dove chiunque può recarsi per il ritiro”.

Dove trovare i prodotti antilarvali

I prodotti alla lotta alla zanzara tigre (aedes albopictus) e dalla zanzara comune (culex spp), sono in distribuzione gratuita presso le seguenti sedi: