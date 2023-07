Zanzare, Azimut spiega i limiti dei suoi interventi

I margini di miglioramento per quanto riguarda la presenza di zanzare paiono risicati. "Azimut ha effettuato tutti gli interventi che era possibile fare", spiegano dalla partecipata. I cui margini di manovra sono però limitati: "Appena il 20-30% dei luoghi potenzialmente acquitrinosi e quindi a rischio per la proliferazione di zanzare sorge su aree pubbliche".

Un capitolo a parte è riservato alle aree parco del Parco del Delta del Po, dove molti interventi antizanzare non sono possibili. Un eventuale anticipo ai mesi più freddi degli interventi contro le zanzare potrà essere preso in considerazione, spiega Azimut, ma saranno le temperature a determinare se sia consigliabile oppure no.

La maggior parte dei luoghi a rischio sono parte di aree private, dove Azimut consiglia ai cittadini di trattare regolarmente con prodotti larvicidi i tombini e le zone di scolo e ristagno, eliminare i sottovasi e, nel caso non sia possibile, evitare il ristagno di acqua al loro interno, verificare che le grondaie siano pulite e non ostruite, coprire le cisterne e tutti i contenitori dove si raccoglie l’acqua piovana con coperchi ermetici, teli o zanzariere ben tese, e infine tenere pulite fontane e vasche ornamentali.

Assolutamente da evitare l’accumulo di copertoni e altri contenitori che possano raccogliere anche piccole quantità di acqua, e il ristagno dell’acqua sui teli utilizzati per coprire cumuli di materiale e legna. Il contenuto dei vasi non va inoltre vuotato nei tombini. E’ sconsigliato tenere gli annaffiatoi e i secchi con l’apertura verso l’alto, o lasciare le piscine gonfiabili piene di acqua per più giorni.

