Zanzare, domani distribuzione larvicida

Domani, nell’area compresa fra il Magazzino del Sale e la Torre di San Michele, verrà allestito un punto informativo per la distribuzione gratuita del prodotto zanzaricida larvicida per la cittadinanza.

Questa iniziativa di sensibilizzazione contro la zanzara tigre è promossa dal Comune di Cervia in collaborazione con Azimut S.p.A.

Durante la giornata di giovedì, dalle 7 alle 12, i cittadini potranno ritirare gratuitamente i prodotti larvicidi da utilizzare autonomamente nel trattamento dei focolai domestici (tombini, pozzetti, fontane ecc..), e ricevere dagli operatori Azimut presenti utili informazioni su come combattere questa specie di zanzara, che da diversi anni si è diffusa nel nostro territorio.

Il trattamento delle aree private, oltre ad essere un obbligo disposto dall’Ordinanza sindacale n° 152023, è un supporto indispensabile a quanto l’amministrazione comunale mette in atto da aprile a ottobre, con turni di trattamento a calendario in tutte le aree pubbliche.

Al fine di sostenere concretamente la lotta contro la zanzara, in considerazione del peso che rivestono tombini e caditoie presenti in ambito privato (il 70% circa del totale), per garantire una lotta efficace è quindi fondamentale una piena e costante collaborazione della cittadinanza. Il prodotto va utilizzato nelle aree private distribuendo 5 millilitri in ogni tombino, griglia o pozzetto presente nella propria area privata ogni 15 giorni, da inizio aprile a fine ottobre.

Il trattamento va ripetuto dopo ogni evento piovoso di elevata entità.

Il prodotto è inoltre ritirabile, sempre gratuitamente e per tutto l’arco della stagione, anche presso la sede di “Cervia Informa”, viale Roma 33 a Cervia, durante gli orari di apertura della stessa.