Micidiale il mix piogge e caldo: subito trattamenti anti-zanzare

Ravenna, 7 marzo 2024 – Inizia in anticipo la lotta pubblica (e privata) alle zanzare; e se oltre 75mila pozzetti pubblici finiscono sotto controllo a Ravenna (e 25mila a Cervia) da parte di Azimut, dai primi di aprile sarà possibile ritirare gratuitamente i kit per il trattamento dei pozzetti privati. Il caldo anticipa e le zanzare pure, e un inverno troppo mite non ha di certo fatto male ai fastidiosi insetti. Anzi, le temperature favoriscono la proliferazione anticipata delle zanzare e Azimut corre ai ripari anticipando i monitoraggi sulle larve e di conseguenza, se ve ne sarà il bisogno, i trattamenti.

“La corrente stagione invernale sta registrando temperature relativamente miti rispetto alla media stagione di oltre due gradi e Azimut – si legge in una nota dell’azienda - in ottica di sorveglianza attiva e costante presenza operativa nei territori di riferimento, di concerto con le amministrazioni di Ravenna e Cervia, ha ritenuto quindi opportuno avviare anticipatamente, rispetto alle precedenti annualità i monitoraggi sui focolai larvali di zanzare in ambito naturale, con l’esecuzione di interventi anticipati, laddove si riscontrino le condizioni necessarie".

In base all’esito di questi monitoraggi e dell’andamento meteo/climatico, congiuntamente con gli uffici comunali competenti è in corso di valutazione l’esecuzione in via anticipata dei trattamenti antilarvali in tutte le caditoie presenti in ambito pubblico (circa 75.000 nel Comune di Ravenna e circa 20.000 nel Comune di Cervia), nonché l’esecuzione di ulteriori ed eventuali interventi di contenimento della popolazione di zanzare sul territorio.

L’andamento climatico che si sta verificando negli ultimi anni, caratterizzato da lunghi periodi di siccità ai quali seguono abbondanti e improvvise precipitazioni intense e straordinarie, generano infatti fattori estremamente favorevoli alla proliferazione delle zanzare, rendendo meno efficaci le azioni messe in atto per contrastarne la diffusione. E, specifica Azimut, "considerata l’importanza sia dal punto di vista sanitario e sia dal punto di vista turistico di un efficace contenimento della popolazione di zanzare sul territorio, è quindi costante impegno di Azimut e dell’Amministrazione Comunale individuare ed eseguire ogni intervento per limitare il fenomenoi".

A tal proposito, Azimut ribadisce l’importanza del supporto dei privati cittadini nella lotta preventiva antilarvale domestica. E dai primi giorni di aprile sarà possibile ritirare gratuitamente i kit per il trattamento delle pozzettature private - da eseguirsi ogni 15 giorni circa, e dopo ogni evento piovoso di elevata intensità - presso gli uffici decentrati del Comune di Ravenna e a Cervia presso CerviaInforma.