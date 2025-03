Zanzare: riparte la distribuzione del prodotto larvicida

Riparte in Bassa Romagna la distribuzione gratuita del prodotto antilarvale che sarà effettuata nei nove Comuni dalla ditta Sireb incaricata e anche grazie all’aiuto del volontariato locale, delle circoscrizioni e del Ceas Bassa Romagna. Sui siti web e sui social dei Comuni della Bassa Romagna saranno pubblicati tutti i dettagli. A Lugo il prodotto sarà distribuito in largo Relencini 1, sotto il portico del Comune, sabato 5 aprile dalle 9 alle 12. Diverse le date e le modalità per le frazioni. Ultimata questa fase di distribuzione programmata, la scorta di prodotto antilarvale eventualmente rimasta sarà affidata agli Urp per la consegna ai cittadini fino a esaurimento delle scorte.

Il prodotto è acquistabile anche presso le farmacie che aderiscono alla campagna di sensibilizzazione; l’elenco delle farmacie verrà pubblicato nel sito dell’Unione www.labassaromagna.it.