Zattaglia devastata dalle frane: "L’argine del Sintria ha ceduto e la strada è crollata, si intervenga"

La strada interrotta, l’argine del torrente mangiato dalla piena, e dopo gli allagamenti sparsi che si sono verificati i residenti di Zattaglia, frazione del Brisighellese nel Parco della Vena del Gesso, a metà tra il borgo dei tre colli e il territorio di Casola Valsenio, hanno timore che gli smottamenti possano cagionare altri danni, ancora più significativi e importanti. Più precisamente in via Torre Mironi, c’è una carraia, e il torrente confluisce nel Sintria più a valle. Le immagini sono impressionanti ma non rendono l’idea quanto il panorama che si prospetta dal vivo. Questa infatti è solo una delle numerose ferite che il dissesto idrogeologico conseguente all’alluvione ha prodotto non solo nell’indimenticabile maggio 2023 ma anche nel recente evento calamitoso di due settimane fa, che ha coinvolto anche le colline della Romagna faentina. "L’acqua si è ritagliata il suo spazio – spiega Riccardo Sangiorgi, che a Zattaglia abita e lavora, in un’officina meccanica –. L’argine è stato mangiato dalla piena, le briglie hanno retto solo parzialmente, e la strada è crollata". Una transenna posizionata non consente il transito, e per arrivare a destinazione è necessario deviare il percorso tra le strade collinari.

"Il problema – prosegue Sangiorgi – è che l’acqua ha scavato anche nella roccia, smuovendo inoltre la terra sotto alle case". Un disastro, dunque, anche perché secondo i residenti "i lavori che erano stati fatti, e probabilmente non erano stati completati", sono stati in parte salvifici ma non risolutivi, e comunque "ci sarà da rimetterci le mani". Per questo la richiesta alle istituzioni e l’auspicio coincide con la necessità di un intervento immediato. Uno dei tanti, vale la pena ricordare, che sarà da compiere per la messa in sicurezza del vasto territorio colpito. D’altro canto il Sintria, che confluisce poi nel fiume Senio, questa volta ha toccato livelli mai raggiunti a memoria di decine di anni. Le piene hanno raggiunto il livello stradale e i detriti sono stati trasportati poi fino a valle. Prima dell’estate si erano conclusi i lavori programmati in somma urgenza legati alla viabilità. A cui si sarebbero aggiunti ulteriori stanziamenti e progettazioni per la messa in sicurezza dal dissesto idrogeologico. I lavori ora saranno quantomeno da riprogrammare, anche al netto degli ultimi danni che si sono verificati e il cui conto sarà molto probabilmente ancora più ingente, probabilmente nell’ordine di qualche milione. Il rischio, oltre a quello legato al dissesto, riguarda anche un fattore non secondario quale lo spopolamento della zona. Un ulteriore danno difficilmente quantificabile per il territorio.

d.v.