Zawadke alla Basilica di S.Vitale L’organista esegue Bach e Reger

Dopo la trionfale serata di inaugurazione, che ha visto lo scorso 31 luglio la basilica di San Vitale gremita di oltre 100 spettatori, lo storico Festival Internazionale di Musica d’Organo prosegue domani alle 21.15 con la tedesca Elisabeth Zawadke. Stella in ascesa del concertismo organistico internazionale, Zawadke unisce una fortissima energia tecnica personale alla raffinata ricerca interpretativa su repertori di difficoltà trascendentale. Oltre a musiche del grande Johann Sebastian Bach e dei compositori che ne hanno proseguito la tradizione (Liszt, Reger) saranno proposte composizioni dei più talentuosi tra i numerosi figli di Bach. Alle 20 il musicologo Paolo Somigli terrà una introduzione intitolata ’Eredità bachiane nel Novecento’. Assieme al biglietto di accesso a conferenza e concerto (euro 15), gli spettatori riceveranno un coupon valido per un aperitivo offerto da Casa Spadoni. Informazioni e prenotazioni a partire dalle 19 di fronte alla Basilica di San Vitale o, in alternativa, telefonando al 3397027412.