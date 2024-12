Zecchino d’oro, il cantautore Michele Fenati si congratula con la concittadina Anna Sole

Voltana (Ravenna), 2 dicembre 2024 – “Prima di tutto bisogna dire che Anna Sole è stata bravissima: ha cantato bene, la canzone era molto bella, e in più è riuscita a vincere l’emozione, si sentiva proprio che era a suo agio”.

Fra i tanti voltanesi che si congratulano con la loro giovane concittadina Anna Sole Dalmonte, vincitrice dello Zecchino d’Oro con la canzone ‘Diventare un albero’, c’è anche il noto cantautore Michele Fenati, che da trent’anni porta in tour per l’Italia un repertorio che unisce canzoni proprie ai classici dei poeti della canzone italiana, da Dalla a Battisti, da Gino Paoli a De Gregori.

“Sono veramente felice per lei – continua Michele –: si vede che la passione fa parte già della vita di questa bambina, che è anche la figlia di una mia amica, Elisa Bosi, per cui sono ancora più contento. Spero davvero, anzi vorrei dire sono sicuro, che avrà tantissime altre situazioni in cui vivere emozioni così grandi. Se il buongiorno si vede dal mattino siamo già di fronte a una grande appassionata di musica: l’augurio più bello che possa farle è che questa passione rimanga e le permetta di avere le soddisfazioni che questo solo lavoro, questo mondo della musica, con tutti i suoi difetti, è in grado di dare”.