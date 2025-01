Zls e aree industriali e artigianali. Il confronto sul futuro della città

Si è parlato di regole, di investimenti ma anche e soprattutto di aree artigianali e industriali e della nuova Zona logistica semplificata al porto. Nei giorni scorsi nella sede di Confartigianato le associazioni dell’artigianato e della piccola e media impresa, Confartigianato e Cna, si sono confrontate con l’amministrazione comunale sul nuovo Pug, il Piano urbanistico generale della città che dovrà essere approvato a breve, tema fondamentale per il futuro del territorio. In particolare, i gruppi dirigenti delle due associazioni hanno sottolineato l’importanza di proseguire con le politiche di sostegno alla rigenerazione urbana, alla sostenibilità e all’innovazione e hanno chiesto che si lavori per realizzare una semplificazione normativa. "Regole più semplici e trasparenti riducono le incertezze e favoriscono un rapporto più fluido tra pubblico e privato – scrivono Cna e Confartigianato in una nota –, incoraggiando gli investimenti e riducendo i costi". Tra i temi al centro la Zls e la "conseguente necessità di uno stretto coordinamento fra amministrazione comunale e autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro settentrionale".

Tra i temi, poi, della messa in sicurezza del territorio dalle calamità naturali, che "rappresenta una priorità alla luce del verificarsi di eventi estremi sempre più ricorrenti. Per questo sono stati approfonditi i temi inerenti a questo aspetto con particolare riferimento alla servitù di allagamento".

Infine Cna e Confartigianato hanno sottolineato la necessità di prevedere congrue dotazioni di parcheggi per mezzi pesanti e servizi per gli autotrasportatori nelle nuove espansioni, visto il potenziale sviluppo della logistica legata agli investimenti portuali. L’interlocuzione fra Confartigianato, Cna e giunta comunale rimane aperta.