Zombie, dolci e laboratori: che Halloween

Mirabilandia si trasforma nel luogo ideale dove spaventarsi divertendosi. L’appuntamento è per oggi, con gran finale con il lungo weekend 31 dicembre – 1 e 2 novembre, con aperture speciali fino a mezzanotte. Scene del crimine, cimiteri infestati, tunnel oscuri, clown malvagi e creature magiche sono i protagonisti dell’Halloween del Parco divertimenti più grande d’Italia. Da non perdere Suburbia, la horror zone di oltre 30mila metri quadrati abitata da zombie e vampiri, e i tunnel horror come Mr Blackmoon’s Hypnotic Circus, Apartment#162, Acid Rain e Llorona. Per i più piccoli, esperienze spaventosamente divertenti con The Mini Zombie Academy e La Camera delle Meraviglie. In programma anche show e spettacoli a tema: tra le novità il Nickelodeon Halloween Party, oltre a musical, parate e performance mozzafiato in ogni area del Parco. A disposizione dei visitatori non mancherà il divertimento e l’adrenalina delle tante attrazioni del Parco. Per informazioni: www.mirabilandia.it. Attesissimo è l’appuntamento a Borgo Montone, allestito graziea Comitato Cittadino, volontari, residenti e sponsor. Dalle 18 del 31 in programma la Notte di Halloween – la Paura vi aspetta (offerta Libera che verrà devoluta in beneficienza). Bambini e famiglia potranno divertirsi con ’dolcetto o scherzetto’ nelle case illuminate che partecipano al concorso a premi – sarà fornita apposita piantina all’ingresso -: le più belle saranno votate e poi premiate. Sono previsti attrazioni di strada a sorpresa, fantasmi e streghe, la bici del terrore e al Gazebo con Dodgeball Grizzlies potete provare questo gioco oltre a dolci e caramelle; alle 19 per tutti i bambini spettacolo di magia e giochi con il Mago Lidio; dalle 19 In Pineta giro della “Notte della Paura” e attrazioni varie da pelle d’oca. Poispettacolo con giocoliere, clown, fachiro e acrobata con Fabio al parcheggio Iper Coop in viale Spinelli; è vietato l’uso di botti e fumogeni. Il 31 al Ristorante Akami-Fulèr della Rocca Brancaleone la cena con mistero “Halloween Scatenato. Festa per maghi, streghe e spiriti liberi!”, un’avventura interattiva che unisce cena, gioco di ruolo e spettacolo dal vivo in un’atmosfera magica ispirata al mondo di Harry Potter (ore 18.30; prenotazione: www.kidlights.it). Dalle 18 alle 22 al CinemaCity presso l’area Bar City, i più piccoli saranno i veri protagonisti di una serata all’insegna del divertimento e della fantasia con attività gratuite quali truccabimbi, per trasformarsi in mostri, streghette o supereroi; sculture di palloncini e giochi di magia. Ritrovo al ristorante Velico alle 17 a Marina di Ravenna per percorso ’dolcetto o scherzetto’ e merenda alla Galleria FaroArte (prenotazione obbligatoria: 320/2784664).