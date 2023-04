‘Zona di contatto’ all’Almagià

‘Zona di contatto’ è lo spettacolo conclusivo del progetto ‘Teatro e autobiografia’ di Asja Lacis Aps, realizzato con l’assessorato alle Politiche e culture di genere del Comune di Ravenna, che debutterà alle Arteficerie Almagià stasera alle 21, con la regia di Anita Guardigli e Carla Scala. L’ingresso è gratuito. Per Asja Lacis ‘Zona di contatto’ è una metafora del teatro, spazio simbolico di incontro, reso ancor più necessario a seguito il distanziamento sociale per la pandemia. In scena le narrazioni del prendersi cura: di sé, dei bisogni e desideri, degli spazi comuni. ‘Zona di contatto’ cita lo spettacolo di Pina Bausch, l’ideatrice del teatro danza.