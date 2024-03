"Zona logistica semplificata. I documenti non citano né Ravenna, né il porto"

"Negli ultimi mesi – spiegano Fusignani e Mingozzi del Pri – il decreto istitutivo della Zona logistica semplificata ha premiato Genova ed il suo porto, il Mezzogiorno con la Zona speciale unica, che riguarda varie aree portuali, la Zls di Venezia-Rovigo e quella della Puglia; almeno una decina di scali italiani sono prossimi a mettere in campo quei benefici operativi, fiscali e doganali previsti dalle agevolazioni normative. L’inserimento all’interno del DL Pnrr della Zona che concerne l’Emilia-Romagna comunicata dal Governo non cita Ravenna né il porto e quindi la procedura, pur essendo un primo passo dopo anni di attesa, è ancora lunga e ci manterrà ultimi tra i porti più importanti in attesa di decreti definitivi e risorse disponibili".