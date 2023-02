"Zona stazione, monitoreremo il traffico"

Manca poco all’inizio dei lavori per la riqualificazione della stazione ferroviaria di Faenza. E per questo motivo, prima dell’apertura del cantiere già assegnato da 1 milione e 800mila euro, la giunta comunale ha deciso di incontrare i residenti di via Laghi e via Scalo Merci. Un incontro molto partecipato che si è tenuto giovedì sera nella sala conferenze del museo Malmerendi nel quale, oltre ai cittadini, hanno preso la parola tra gli altri l’architetto Gabriele Lelli, gli assessori Milena Barzaglia e Luca Ortolani, l’ingegner Patrizia Barchi e il sindaco Massimo Isola. Durante l’incontro Lelli ha presentato il progetto globale: "Attraverso il bando della Regione abbiamo pensato a come valorizzare l’area con l’intento di migliorare la qualità della vita attraverso la mobilità sostenibile". Il progetto generale prevede lo spostamento della stazione degli autobus nella zona della stazione, con la realizzazione di una pensilina che consentirà di percorrere al coperto il tratto tra l’autostazione e lo scalo ferroviario. Inoltre è prevista la ripavimentazione del piazzale e l’apertura del parco adiacente allo scalo merci: "Devono esserci spazi trasparenti e visibili dalla strada" ha detto Lelli. Inoltre si metterà mano anche ai parcheggi nella zona antistante la stazione: "Rimarranno quelli a tempo, massimo mezz’ora....