Zone alluvionate La Cassa acquista i crediti fiscali

Non tutte le imprese artigiane riescono a cedere i propri crediti fiscali, specie quelli derivanti da ristrutturazioni edilizie. E questo crea non pochi problemi di liquidità alle imprese che a loro volta devono pagare dipendenti e fornitori. Una situazione che diventa ancora più grave nelle aree alluvionate. Così la Cassa di Ravenna, per fornire liquidità agli artigiani e alle piccole imprese che operano nei territori alluvionati, ha deliberato l’acquisto, a condizioni agevolate, di crediti fiscali fino a 50mila euro derivanti da ristrutturazioni edilizie che le imprese non sono riuscite a cedere. Per potere usufruire di questa possibilità l’impresa deve aver sede nei territori alluvionati (come da censimento della Regione Emilia-Romagna) mentre l’importo massimo cedibile è stato fissato in 50.000 euro e le cessioni devono essere formalizzate entro il 31 dicembre 2023. Possono essere ceduti i crediti da Superbonus ma anche quelli detraibili in un massimo 10 quote annuali e per le quote di competenza dell’anno 2024 e successivi. "Anche attraverso questa iniziativa – fanno sapere dalla banca - la Cassa intende agevolare la ripresa della normale attività e fornire un forte segnale di sostegno e speranza alle imprese e alle famiglie alluvionate".

gi.co.