Zone ancora sott’acqua Centinaia nei palazzetti

Sono migliaia i faentini impegnati a ripulire la città mentre ampie zone sono ancora sott’acqua. Il livello alto del Lamone ieri impediva ancora di chiudere l’argine che si è aperto in più punti. Nel frattempo ieri sera ha riaperto la circonvallazione.

Molti cittadini non hanno avuto altra scelta che l’evacuazione. Numeri complessivi non sono disponibili ma si sa quanti sono ospitati nelle strutture pubbliche non avendo trovato posto da amici o famigliari: 80 cittadini sono ospitati nelle scuole don Milani, 150 al Pala Bubani, 250 al Pala Cattani", spiega per la Croce Rossa Nicholas Bandini. "Ma parliamo di quantità di persone in continua evoluzione". Altri lettini sono stati allestiti alla Fiera – parte anche per i soccorritori – , mentre alcuni fra i più fragili hanno invece trovato posto nelle residenze per anziani. "Nessuna rsa è stata evacuata", spiega il presidente di Asp Massimo Caroli. "Abbiamo preferito portare il cibo coi gommoni, come accaduto a Solarolo".

L’iniziale timore per l’approvvigionamento di cibo agli evacuati, cui va aggiunto il personale di Guardia Costiera, Croce Rossa, Protezione civile, e dell’infinità di altri corpi e nuclei di volontari, ha perso quota una volta che alla Fiera è arrivata la Cucina mobile d’emergenza Barilla: "un foodtruck capace di cucinare 800 pasti al giorno", spiegano i volontari della Protezione civile di Parma. A questo si sommano le altre cucine da campo già attive: escluso, per il momento, l’arrivo della colonna mobile. La situazione in città rimane comunque critica: il numero delle persone che ancora non è stato possibile contattare, benché si riduca di ora in ora, è ancora nell’ordine delle decine. Dal primo pomeriggio il ponte di viale della Ceramiche è tornato transitabile anche alle auto, nonostante il fango in Borgotto e nelle vie sotto le mura appaia ancora molto. Proprio in viale delle Ceramiche uno dei danni maggiori al tessuto stradale: intere porzioni di asfalto, larghe diversi metri, si sono sollevate dalla carreggiata.

Ieri sera alle 21 è stata riaperta la circonvallazione, ma gli svincoli di via Renaccio e via Batticuccolo sono rimasti chiusi. Dal Comune sono arrivate poi due comunicazioni: la prima è che è vietato rientrare nelle case alluvionate fino a quando non sarà verificata la sicurezza. È stato poi dato l’allarme sulla presenza di sciacalli, truffatori che si farebbero aprire con la scusa dell’alluvione. Sospesa ieri la Cento chilometri del Passatore prevista per il 27-28 maggio.

