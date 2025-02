Zone pedonali in centro storico, scatta la proroga fino a fine mese

Prosegue a Faenza la sperimentazione delle zone pedonali del centro storico. Nei giorni scorsi la Giunta faentina ha infatti prorogato la sperimentazione delle isole pedonali fino alla fine di febbraio. Nello specifico dopo l’installazione dei varchi di accesso alla zona traffico limitato, in coerenza con il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e il Pair 2030, dall’8 dicembre scorso erano stati istituiti in via sperimentale alcuni nuovi tratti di area pedonale h24. Si tratta di via Pistocchi, corso Mazzini nel tratto compreso tra via Fanini e via Pistocchi, via Pasolini, via Bertolazzi, via Torricelli nel tratto compreso tra piazza del Popolo e via Zuffe, vicolo S.Antonio, via Marescalchi nel tratto compreso tra via Torricelli e piazza Martiri della Libertà, e tra piazza Martiri della Libertà e corso Saffi, via Barilotti nel tratto compreso tra via Marco da Faenza e piazza della Libertà, e corso Saffi nel tratto tra via Marco da Faenza e via Marescalchi. Tutte aree in cui, ancora prima della sperimentazione, il transito era regolato da divieti specifici. Inoltre, in via Pistocchi era stato istituito il divieto di sosta 0-24 su entrambi i lati della strada e in via Marescalchi nel tratto compreso tra via Torricelli e piazza Martiri era stata soppressa la deroga di circolazione dei taxi al contrario del senso di marcia. Misure che sono state prorogate fino alla fine del mese proprio per consentire un’attenta valutazione delle modifiche da parte degli uffici preposti e soprattutto di condividere i regolamenti per le aree in questione.

L’obiettivo è l’individuazione di nuove aree pedonali che possano garantire la compresenza di pedoni e ciclisti, ma anche di sistemi di accessibilità con mezzi pubblici ecologici, che non snaturino il concetto di pedonalizzazione, ma garantiscano il giusto diritto alla fruizione dello spazio pubblico anche alle categorie di utenza cosiddetta debole, e inoltre la valorizzazione di edifici monumentali e l’arredo urbano anche mediante la rimozione degli oggetti incongrui, coerentemente alle prescrizioni della Soprintendenza dei Beni Culturali e Architettonici. Quanto ai varchi targa, le cosiddette telecamere che vigileranno sugli accessi alla Ztl, si sta concludendo il conteggio del traffico. "L’intenzione è andare incontro ai residenti e alle attività commerciali anche variando le zone di accesso e trovando un equilibrio con gli spazi di parcheggio dei residenti" fanno sapere da Palazzo Manfredi. I varchi della Ztl attualmente sono nella fase di test, ovvero rilevano il passaggio delle auto senza erogare sanzioni. Da normativa poi, seguirà il periodo di pre esercizio, ovvero quella che prevede il presidio della Polizia locale per un mese, prima dell’accensione definitiva delle telecamere.