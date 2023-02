‘Zoomkana’ sulla pista della Darsena

Nel 1960 la BP organizzò una gara nazionale di gimkana con tratti a cronometro per scooter (fino a 175 cc) e motocicli (fino a 250 cc) a due tempi, la ‘Zoomkana’, per reclamizzare la miscela ‘BP Zoom’. Le eliminatorie si svolsero in varie città italiane, fra cui a Ravenna, la finale a Roma: in palio l’ingresso gratuito ai Giochi olimpici di Roma che si svolgevano da 28 agosto al 4 settembre. A Ravenna la gara si tenne la domenica 8 maggio, sulla pista della Darsena. Vi parteciparono 68 concorrenti di tutta la provincia e il vincitore assoluto fu Giancarlo Missiroli del Motoclub Filetto.

A cura di Carlo Raggi