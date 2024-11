Ztl, arrivano i varchi: sanzioni da gennaio

Gli accessi al centro storico inizieranno a essere telemonitorati dall’inizio di dicembre. Ma sarà solo a gennaio che gli accessi abusivi alla zona a traffico limitato saranno sanzionati. Già dalle prossime settimane, perchè il termine è il 30 novembre, le ditte incaricate posizioneranno i quattro varchi elettronici nei punti già individuati: via Santa Maria dell’Angelo, corso Saffi, via XX Settembre e via Pascoli, come fu anticipato alcuni mesi fa. "A oggi sono in corso gli ultimi rilevamenti, dopodiché si procederà con l’installazione dei varchi – fanno sapere da Palazzo Manfredi –. Le telecamere saranno posizionate nei quattro accessi principali al centro storico, anche se in realtà di accessi ce ne sarebbero molti di più, almeno quattordici".

I quattro punti in cui saranno installate le telecamere tuttavia sono quelli maggiormente utilizzati dagli autoveicoli muniti di permesso per la zona a traffico limitato che, vale la pena ricordare, è già esistente e in vigore. Tuttavia, a oggi il numero di permessi sostanzialmente è basso, nonostante il costo esiguo del tagliando. "E il regolamento non è particolarmente restrittivo", semplicemente "fino a oggi è stato poco utilizzato", come spiegano dall’assessorato competente. Non appena gli occhi elettronici saranno installati e attivati, ovvero quando inizierà il ’periodo di prova’ che equivale a 30 giorni, "i varchi saranno presidiati", e verrà inoltre predisposta l’apposita segnaletica. Nei mesi scorsi fu approvato il regolamento per l’accesso alla Ztl, riguardante anche le aree pedonali e il piano sosta, senza particolari variazioni alle regole già esistenti. Nessuna significativa novità è prevista anche per quanto concerne le tariffe già in vigore. La misura infatti era stata approvata nel Pums (Piano urbano della mobilità sostenibile).

Le risorse investite, cofinanziate dalla Regione Emilia Romagna, ammontano a 122mila euro, di cui 70mila euro finanziati a livello ministeriale. Le ipotesi su un’implementazione ed estensione della ztl faentina in futuro, invece, per il momento restano tali. L’intenzione è infatti "affrontare prima il tema dei parcheggi". Nelle scorse settimane si sono svolti gli incontri "con le associazioni di categoria, e sul tema stiamo approfondendo varie fattibilità". In particolare dal punto di vista tecnico servirà un riscontro, senza il quale "non si procederà con l’estensione".

La discussione verterà inoltre sui posti auto per le attività economiche e per i residenti: "Per accedere al centro storico andranno programmati spazi adeguati". Poi c’è il tema dei trasporti, che sarà incluso nella discussione nell’ottica di essere inoltre implementato. Sul tema dei parcheggi multipiano, altra ipotesi che era stata vagliata, "siamo in un periodo di profonda trasformazione, e nello specifico i parcheggi multipiano sono difficili da immaginare anche in funzione della normativa delle auto elettriche, che richiederà anche particolari specifiche sui piani antincendio".

