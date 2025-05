Ztl, associazioni contrarie: "Così il centro muore"

Da lunedì sono entrate in funzione le telecamere che sorveglieranno gli accessi alle aree pedonali del centro storico di Lugo durante il fine settimana, dalle 19,30 del venerdì alle 24 della domenica. Una fascia oraria nella quale non sarà possibile transitare in auto dai varchi di via Vaccari, Piazza Trisi, via Matteotti e piazza Baracca, ma soltanto a piedi o in bici. La pedonalizzazione di queste zone, istituita dall’amministrazione per rendere più appetibile il centro storico, ha suscitato la reazione delle Associazioni di categoria dei commercianti, Confcommercio Lugo e Confesercenti Lugo, da sempre critiche sulla scelta di precludere al traffico il cuore della città, soprattutto nelle giornate del sabato. "Una misura che – rendono noto i rappresentanti delle Associazioni – penalizza l’accessibilità al centro e mette in difficoltà attività economiche e servizi fondamentali". Per questo chiedono che il provvedimento "venga rivisto, mantenendo l’accessibilità di via Matteotti e Piazza Baracca nella giornata del sabato".

"Continuiamo a non comprendere – sottolinea il direttore di Confcommercio Lugo Luca Massaccesi – come si possa procedere con un provvedimento tanto impattante senza una programmazione aggiornata, considerando che il piano urbano del traffico è scaduto da anni. Imporre il divieto di transito proprio il sabato, un giorno di piena attività, rischia di rendere irraggiungibili diverse attività, fra cui servizi essenziali quali farmacia e posta. Inoltre non comprendiamo perchè chi deve recarsi in via Magnapassi debba affrontare un percorso tortuoso passando dallo strettissimo vicolo Savonarola. Senza contare la difficoltà di raggiungere il parcheggio di piazza Garibaldi, a quel punto accessibile solo da via Acquacalda". Alla voce di Confcommercio si unisce anche quella di Chiara Venturi, responsabile di Confesercenti Lugo. "Non si può pensare di sostenere i negozi del centro rendendoli meno accessibili. Nessuna nuova limitazione all’accessibilità e alla sosta dovrebbe essere imposta. Auspichiamo che l’amministrazione voglia avviare un confronto vero, ascoltando le istanze di chi opera ogni giorno nel cuore della città. Chiediamo di valutare soluzioni più equilibrate, come già accade a Bagnacavallo, dove la Ztl è attiva durante il giorno solo nei giorni festivi". La sindaca Elena Zannoni ha affidato alla sua pagina Facebook alcune precisazioni sulla Ztl di piazza Baracca. " La ztl aggiunta, solo nel weekend, è soltanto quella arancione. Di contro, liberiamo tutte le sere via Matteotti e via Garibaldi. Per i residenti in via Matteotti sarà possibile accedere alle proprie abitazioni e andarsene da via della Libertà. Per i residenti in via Tellarini e limitrofe, si può optare per il percorso: via Matteotti fino a Ricci Curbastro, via f.lli Cortesi, Poveromini, Savonarola, Manfredi. Oppure provenire da Viale Orsini o viale Rossini. Di questo provvedimento si parla dal 2022 ed è operativo, con segnaletica installata, da gennaio. Da qui in avanti ci saranno due mesi di pre esercizio durante i quali i varchi non produrranno sanzioni ma solo dati statistici. Riteniamo che alla fine il disagio sarà veramente piccolo, rispetto alla possibilità di vivere la piazza e la ztl in modo più sereno per famiglie e bambini".

Monia Savioli