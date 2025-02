Ztl Borgo San Biagio, Ancisi critico : "Anni di ritardo e ora quanti errori"

Il capogruppo di Lista per Ravenna, Alvaro Ancisi, candidato sindaco di Lega, Popolo della Famiglia e della stessa Lista per Ravenna, ha proposto un’interrogazione al sindaco sulla nuova Ztl del Borgo San Biagio. "Il 24 ottobre 2010 Lista per Ravenna – scrive Ancisi – presentò al sindaco la prima delle 15 interrogazioni con cui, fino al 26 gennaio 2024, ha reclamato e sollecitato ininterrottamente che fosse attivata la Ztl del borgo San Biagio, la prima esterna al centro storico, imposta dal Piano Generale del Traffico Urbano del 2009. La zona interessata, chiamata anche “Casbah di via Portone”, è composta dalle vie Portone, Portoncino, Rampina e loro strade limitrofe".

Secondo Ancisi, l’ordinanza che l’ha istituita del 18 dicembre 2024 ed entrata in vigore il 1 febbraio, da un lato ha messo finalmente ordine ad un dedalo di strade antiche strettissime non certo create per veicoli a motore. "Dall’altro lato – prosegue Ancisi – però, il provvedimento è viziato da una serie di contraddizioni, di cui espongo di seguito solo i tre più gravi". Secondo Ancisi non è stato mantenuto il fondamentale impegno di creare un “Regolamento per la circolazione e la sosta nelle Ztl del centro abitato di Ravenna”: ora qualunque multa può essere impugnata.

"Pressata allo sfinimento da Lista per Ravenna, la Giunta de Pascale ha presentato nel 2024 uno schema di regolamento che è rimasto però lettera morta. Non si è voluto tener conto delle molte persone sole bisognose dell’aiuto di familiari e di professionisti. Infine, non è stato ancora acquisito il parcheggio pubblico di via Fiume Abbandonato, a lato dell’ex stabilimento Callegari per consentire ai residenti della Ztl di parcheggiarvi le proprie auto non più autorizzate a sostare vicino a casa in mancanza di garage. Cosa che doveva accadere 15 anni fa".