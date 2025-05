Ztl in centro, proposte dell’opposizione: "Raccolta firme per rivedere le scelte"

Si è svolto al Salone Estense di Lugo, l’incontro dedicato all’ampliamento della Zona a Traffico Limitato organizzato dai gruppi consiliari di opposizione. Francesco Barone ha riportato l’attenzione sulle proposte avanzate durante la campagna elettorale dalla coalizione di centrodestra, "sottolineando come molte di esse siano ancora attuabili per migliorare la vivibilità e l’attrattività del centro". Poi Gian Marco Grandi di Fratelli d’Italia, che ha messo in luce le risposte dell’amministrazione su due temi: la desertificazione commerciale e la carenza di parcheggi nel centro storico. Secondo Grandi, è proprio su questi aspetti che si gioca il futuro economico del centro. Poi l’intervento di Francesco Martelli della Lega ha analizzato l’approccio della precedente amministrazione rispetto a quella attuale sul tema Ztl e infine Simone Camanzi e Donatella Donati, capigruppo di Area Liberale e Forza Italia. Sono intervenuti anche diversi esercenti. È stata presentata una raccolta firme "per convincere l’amministrazione a rivedere le attuali scelte in materia di Ztl". Sarà possibile firmare ogni mercoledì e sabato dalle 9:30 alle 12, nei banchetti allestiti in piazza Baracca a Lugo.