Autunno a New York per Laura Pausini

Ravenna, 7 ottobre 2024 – Un riassunto delle 36 ore passate a New York. Andata e ritorno a ritmo di musica. Le note che accompagnano il viaggio sono quelle di “Ciao”, l’ultimo singolo della cantante Laura Pausini, che nel reel pubblicato sui social tiene il tempo con le dita e porta in giro il brano per tutta la città. Lo canta tra i passeggeri dell’aeroporto, sul taxi, ai piani più alti dei grattacieli newyorchesi. È uno degli ultimi contenuti postati da Pausini, che è stata a New York in occasione del concerto del 5 ottobre all’Ubs Arena a Elmont, Long Island.

Laura Pausini durante il soggiorno newyorchese

Quando passeggia per le strade di New York, Laura Pausini indossa un look ‘street’: jeans larghi, polo o t-shirt e cappellino da basket. Si trasforma, invece, sul palco dell’Arena, con un lungo ed elegantissimo abito nero a frange. Outfit scelto per cantare per la prima dal vivo il singolo “Ciao”, che fa parte dell’ultimo album, “Anime Parallele”.

Il messaggio per i fan

"Il riassunto di 36 ore nella grande mela in musica – scrive la cantante accanto al post – E tu? Fammi vedere dove sei mentre canti la mia nuova canzone, diventa il regista della tua versione di ‘Ciao’ e poi taggami…”

Laura Pausini World Tour

L’ultima data del tour internazionale era stata proprio a New York ad aprile. Il World Tour della cantante ripartirà da Londra, il 4 e 5 novembre, per poi approdare in Francia, a Marsiglia; e in Spagna, a Pamplona. Le date italiane si aprono, invece, il 13 novembre a Eboli, prima di arrivare a Bari, Roma, Milano, Pesaro, Torino e Messina.