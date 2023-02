Carnevale Ravenna, vincono re Carlo III e Paperone

Ravenna, 19 febbraio 2023 – Primo posto ex aequo al carro della parrocchia di San Rocco (a tema Regno Unito) e a quello di San Biagio e San Vittore (“Paperone e la Banda Bassotti). Terzo posto per Walt Disney, allestito da Marina di Ravenna. Premio speciale alla migliore maschera messo in paio da QN Il Resto del Carlino a Capitan Uncino di Gabriele Cipriani di Marina di Ravenna: per allestire la nave del pirata ha utilizzato il passeggino del figlio Giulio che ha 3 anni. La seconda giornata del Carnevale dei Ragazzi ha visto la sfilata dei carri a Marina di Ravenna, dove si era dato appuntamento un folto pubblico, attirato anche dalla bella giornata. Nove le parrocchie che hanno partecipato quest’anno al Carnevale dei Ragazzi, impegnate nella realizzazione dei sei carri che hanno animato le vie limitrofe a Santa Maria in Porto e al Mar, con partenza dal sagrato della parrocchia e oggi Marina di Ravenna. Il tema era libero, come negli ultimi anni. E ognuno l’ha interpretato a modo suo: “Tessere di stelle” è il titolo del carro di Santa Maria in Porto, “Il regno Unito” quello di San Rocco, “La banda Bassotti e Paperopoli per San Biagio (campioni...