Cervia, arriva il grande albero di Natale: dove e quando viene acceso

Cervia (Ravenna), 14 novembre 2024 – Avverrà domenica 8 dicembre l’accensione del grande abete rosso che anche quest’anno il Comune di Pinzolo-Madonna di Campiglio (legato alla città del sale con un Patto di Amicizia) ha donato a Cervia.

Sarà collocato in piazza Garibaldi e addobbato per le festività natalizie. Si tratta di un grande abete rosso che proviene dalla Val Nambrone, una zona boschiva del comprensorio di Pinzolo-Madonna di Campiglio-Sant'Antonio di Mavignola, soggetta a un piano di taglio programmato, che prevede tagli saltuari di piante per garantire una continua presenza di alberi.

La procedura di tagli selettivi è molto importante per assicurare la crescita di piante di diverse età e per la sicurezza idrogeologica dei versanti e dei pendii che scendono lungo le vallate, per fare in modo che le forti piogge non rechino danni o non generino frane che potrebbero diventare pericolose per i centri abitati.

Nella gestione ambientale di un territorio, infatti, i piani di assestamento forestale programmano ogni anno piani di taglio per garantire la rinnovazione naturale e artificiale di un bosco. La gestione dei boschi di proprietà del Comune di Pinzolo è certificata da anni mediante l'adesione volontaria a un protocollo internazionale Pefc, sistema di coltivazioni di boschi con criteri eco-sostenibili.

L’allestimento dell’albero natalizio sarà come sempre a cura del Servizio Verde per quanto riguarda l'installazione e gli addobbi luminosi eco-sostenibili a led. Da molti anni il Comune di Cervia ha scelto di risparmiare energia elettrica, per illuminare il principale albero di Natale della città.

Gli addobbi luminosi a led permettono di ottenere un’elevata luminosità (quattro volte maggiore delle lampade tradizionali), un’elevata efficienza, una riduzione di consumi elettrici del 40-50% e un’alta affidabilità.

Grazie all’amicizia instaurata negli anni con il Comune di Pinzolo-Madonna di Campiglio, insieme al grande abete rosso arriveranno in dono due alberi per la Casa del Volontariato e per il Circolo Pescatori La Pantofla, oltre ad altri 25 abeti di differenti dimensioni, che serviranno per gli allestimenti nel territorio.