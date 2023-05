Concerto di Laura Pausini a Solarolo, partita la distribuzione dei biglietti

Solarolo (Ravenna), 5 maggio 2023 – Iniziata stamattina alle 9 e 30 la distribuzione degli inviti per l’atteso concerto di Laura Pausini di domenica 18 giugno allo stadio comunale “C. Arboscelli”. Lo spettacolo sarà una prova in vista del tour mondiale che partirà a breve, ma anche un regalo che la cantante ha voluto fare ai suoi concittadini per festeggiare insieme trenta anni esatti di successi.

I residenti di Solarolo mentre ritirano i biglietti in municipio

Ad occuparsi della consegna degli inviti gratuiti riservati a tutti i residenti di Solarolo è stato lo stesso Comune. Quattro le date stabilite per ritirare i pass direttamente presso il municipio in piazza Gonzaga. Oltre a stamattina, i concittadini di Laura Pausini potranno recarsi negli uffici comunali anche domani dalle ore 9.30 alle ore 13.00, venerdì 12 maggio dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e sabato 13 maggio dalle ore 9.30 alle ore 14.00.

L’invito per accedere al concerto che celebra i 30 anni di carriera della star sarà nominativo e valido per ciascuna persona residente nel Comune di Solarolo alla data di sabato 15 aprile 2023. Per ottenere i biglietti, i cittadini dovranno mostrare un documento di identità (carta di identità, patente o passaporto) che sarà necessario anche all’ingresso al concerto domenica 18 giugno. È fatto divieto di cedere l’invito, gratuitamente o a pagamento. Per facilitare le operazioni di distribuzione, ciascun residente potrà ritirare l’invito per tutti i componenti del proprio nucleo familiare.

I possessori dei biglietti potranno accedere allo stadio comunale a partire dalle ore 16.00 di domenica 18 giugno 2023, mentre l’inizio del concerto è previsto alle ore 18.00. I posti a sedere non saranno numerati, ma i posti saranno sufficienti per contenere tutti i 4.400 solarolesi.