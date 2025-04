Le donazioni della regina Camilla a Ravenna: libri alla Holden e alla biblioteca alluvionata

Ravenna, 5 aprile 2025 – La regina Camilla donerà dei libri alla Biblioteca Holden, la sezione della Classense dedicata ai ragazzi, e alla biblioteca ’Iqbal Masih’ nella scuola elementare di Roncalceci.

La passione della sovrana per la lettura si unisce alla sua generosità in questa tappa ravennate del viaggio in Italia dei reali inglesi. La donazione avverrà in occasione della sua visita a Palazzo Guiccioli, al Museo Byron.

La biblioteca Holden. Al centro la regina Camilla: promuove il benessere della lettura. Sarà a Ravenna giovedì 10 aprile

Al termine della visita infatti è previsto un incontro nell’ambito del The Queen’s Reading Room, l’ente benefico fondato e ora guidato dalla stessa regina che si occupa di valorizzare e far conoscere i benefici ed il potere della lettura nel mondo.

Così il Museo Byron, che è anche sede dell’Italian Byron Society, sarà per un giorno anche la sezione italiana della Queen’s Reading Room. Camilla in questa occasione incontrerà alcuni rappresentati del mondo culturale ravennate legato all’editoria e alla lettura, alcuni librai e anche alcuni rappresentati dell’Associazione Italo Britannica a Ravenna.

The Queen’s Reading Room è un progetto sulla lettura ideato e promosso dalla regina consorte e nato durante la pandemia come community letteraria su Instagram.

L’iniziativa ha ricevuto tantissimi consensi. Il progetto è nato da una passione vera di Camilla per la lettura. Ciò che era iniziato come una serie di suggerimenti letterari condivisi sui social media si è rapidamente evoluto.

Ravenna si prepara alla visita reale

A pochi giorni dall’arrivo dei reali, giovedì 10, la città si prepara ad accogliere la coppia reale, piccoli cantieri disseminati in centro storico sono stati avviati per sistemare strade e aree verdi. Si susseguono riunioni e sopralluoghi per mettere a punto un piano di sicurezza e stabilire quale sarà il percorso di Carlo e Camilla che, nonostante le poche ore di permanenza in città, hanno un carnet di appuntamenti particolarmente fitto.

Re Carlo e regina Camilla a Ravenna: il programma della visita

L’arrivo è previsto in piazza San Francesco, seguirà la visita della Tomba di Dante dove i reali assisteranno a una lettura di un canto dantesco. Quindi Carlo e Camilla si divideranno: lui andrà a San Vitale e al mausoleo di Galla Placidia per una visita guidata ai due siti patrimonio dell’Unesco, lei si recherà appunto al Museo Byron.

Si riuniranno per partecipare insieme alla cerimonia, in Municipio, per la commemorazione dell’anniversario della Liberazione dal nazifascismo.

Usciti dal Municipio si fermeranno in piazza del Popolo dove incontreranno, tra gli altri, alcuni produttori del territorio che hanno subito danni in seguito alle alluvioni.