Federico Casoni, il fortunato fidanzato di Miss Italia 2024 e il legame con Ravenna

Ravenna, 28 settembre 2024 – Gioca nel Basket Ravenna il 27enne romano Federico Casoni, da qualche giorno considerato uno degli uomini più fortunati d’Italia, perché fidanzato con la neo Miss Italia, la 24enne senese Ofelia Passaponti, incoronata lo scorso 22 settembre al Teatro Comunale di Porto San Giorgio (Fermo) nelle Marche da Patrizia Mirigliani e Martina Colombari. Insieme formano una giovane avvenente coppia, in cui lo sport ‘gioca’ un importante ruolo, visto che anche la reginetta di bellezza ama giocare a volley.

Miss Italia, la 24enne senese Ofelia Passaponti assieme al fidanzato Federico Casoni che gioca nel Ravenna Basket

Da ora in poi sarà possibile vederli al Pala Costa di Ravenna, quando la squadra giallorossa disputerà le partite casalinghe. Chi gode di buona memoria ricorda che, già qualche anno fa, il palazzetto era stato teatro di una bella storia d’amore

. Quella tra Alberto Chiumenti, ala giallorossa, e Francesca Bandini, ex centrale dell’Olimpia Cmc, anche lei originaria di Siena, eletta Miss Toscana nel 2015 e con una partecipazione alle finali di Miss Italia. Se di Ofelia Passaponti si sanno già diverse cose, per esempio che è alta 170 centimetri, che è laureata in Scienze della comunicazione e che nel tempo libero ama dedicarsi ai suoi numerosi interessi oltre che alla famiglia, chi è Federico Casoni?

Se lo sono chiesti un po’ tutti dopo la dedica a elezione avvenuta: "Grazie alla mia famiglia e al mio fidanzato che mi hanno sostenuto fin dal primo giorno e che quotidianamente mi spingono a inseguire i miei giorni”.

Alto 201 centimetri, Casoni è un’ala di ruolo ed è approdato a Ravenna in estate. Dopo aver esordito nelle giovanili della Simply Bis Nova Roma, ha esordito in serie B nel 2016 sempre con la squadra capitolina. Ha giocato poi nel Basket Sauri, nella Virtus Siena e nello Spezia Basket Club, mettendo in mostra tutto il suo talento dal punto di vista realizzativo, si è spostato a Montecatini dove ha avuto un ruolo da assoluto protagonista.

A guidarlo c’era coach Gabrielli, lo stesso che lo ha voluto fortemente a Ravenna a seguito del suo trasferimento in Romagna. "Sono molto contento e carico per l’inizio di questa nuova avventura col Basket Ravenna, che è una società storica nel panorama cestistico nazionale. Dopo la felice esperienza a Teramo ho risposto con piacere alla chiamata del coach Gabrielli di cui condivido la filosofia di basket. Sono convinto che con il gruppo potremo fare un buon campionato che si preannuncia molto difficile”.

Sul fronte sentimentale, Federico è fidanzato da circa quattro anni con Ofelia con cui ama viaggiare e passare gran parte del tempo libero. Nelle rispettive pagine social non mancano di postare foto e dediche speciali. Come quello dello scorso 18 luglio, data dell’anniversario. "Che la forza dei tuoi sogni possa far avverare ogni desiderio, sempre”, ha scritto Ofelia al suo ‘Fefè’.