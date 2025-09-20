Ignazio Moser, Ironman a Cervia prima di diventare papà. Il tifo di Cecilia Rodriguez

Cervia, 20 settembre 2025 – Allo start di domani, c’è, tra i tanti, Ignazio Moser che correrà a Cervia il suo primo Ironman 70.3 (foto), pochi giorni prima di diventare padre.

Figlio di Francesco Moser, nipote di Diego, Aldo ed Enzo e cugino di Moreno, tutti ciclisti professionisti, Ignazio sfiderà se stesso nella competizione del 70.3.

Ignazio Moser a Cervia per il suo primo Ironman nel racconto delle sue storie su Instagram, a destra la gravidanza della moglie Cecilia Rodriguez

La preparazione di Ignazio Moser

È lo stesso Ignazio Moser, durante la cena di gala - svoltasi venerdì sera al Fantini Club - a spiegare l’emozione per questa gara. “E’ un momento molto importante, tra due settimane diventerò padre. L’emozione di questa competizione diventa ancora più grande perché si tratta di due momenti importanti per me e per la mia compagna. Ho dovuto riprendere confidenza con la bicicletta per poter gareggiare e spero di arrivare alla finish line. È una grande emozione, davvero. Ed è bello essere qua a Cervia con tutti voi”.

Una tifosa speciale: Cecilia Rodriguez

E’ previsto tra l’inizio e la metà di ottobre, infatti, il parto della modella e influencer Cecilia Rodriguez, moglie di Moser e sorella di Belen. La piccola si chiamerà Clara Isabel.

Ignazio e Cecilia si sono conosciuti nel 2017 durante il programma tv ‘Grande Fratello Vip’. Un amore travolgente, culminato nel matrimonio celebrato nel giugno del 2024 in Toscana. E ora, dopo un percorso non privo di difficoltà, la famiglia si allarga.

Nuoto, bici, corsa: la gara di Ignazio Moser

Tornando alla gara, a Moser spetterà uno scenario naturale dell'Emilia-Romagna. La gara, infatti, prevede un percorso di nuoto di 1,9 km dalla spiaggia centrale di Cervia.

Segue un percorso in bicicletta di 90 km che si snoda attraverso la Riserva Naturale della Salina di Cervia e l’entroterra fino al Borgo di Bertinoro, il Balcone di Romagna, e i famosi vigneti del Sangiovese. La gara si conclude con il percorso run di 21,1 chilometri che tocca i punti più caratteristici di Cervia e Milano Marittima.