La Colonna della Libertà passa dalla Bassa Romagna

Lavezzola (Ravenna), 27 aprile 2024 – Nella mattina odierna (sabato) ha attraversato anche una parte del territorio della Bassa Romagna (Massa Lombarda lungo la ‘San Vitale’, breve sosta a Sant’Agata sul Santerno e successivo passaggio lungo la SP 'Bastia' all'altezza degli abitati di Santa Maria in Fabriago, Giovecca e Frascata, nonché nella frazione conselicese di Lavezzola - , la ‘Colonna della Libertà’, evento itinerante (nato nel 2008 e che ogni anno cambia tragitto percorrendo centinaia di chilometri) che ha visto sfilare oltre 120 veicoli storici militari originali risalenti alla Seconda Guerra Mondiale ed i relativi equipaggi, di cui una aliquota in uniforme storica a corredo del veicolo.

Organizzata dal Museo Gotica Toscana di Scarperia e dal Museo della Seconda Guerra Mondiale del fiume Po di Felonica, in stretta collaborazione con History Military Vehicles Italia di Scarperia, la ‘Colonna della Libertà’ (partita venerdì 25 aprile) ha visto i veicoli percorrere le vie e i centri abitati che li videro protagonisti durante la Campagna d’Italia, da Cortona (in provincia di Arezzo) fino a Ferrara, passando per Scarperia.

Oltre a ricevere già due volte l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, nel 2014 gli equipaggi furono ricevuti dal Santo Padre proprio per i valori fondanti dell'evento, che sono Pace e Democrazia. La colonna ha proseguito poi verso Argenta, dove è avvenuta un’altra sosta, giungendo poi a Ferrara (evento è inserito nelle iniziative culturali organizzate per le celebrazioni del 25 Aprile), dove domani (domenica) il ritrovo è fissato alle 9 in piazza Trento e Trieste, seguito alle 9.30 dall’esibizione della ‘pipe band’ e dalla partenza dei veicoli che sancirà la conclusione della manifestazione.