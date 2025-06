Laura Pausini, apre il museo: è il primo dedicato a un’artista italiana. “Finalmente siamo pronti!”

Ravenna, 6 giugno 2025 – Arriva il Laura Pausini Museum e aprirà il 7 settembre 2025. È questo il grande annuncio dato oggi dall’artista stessa. Si tratta di una mostra permanente che prenderà vita nel cuore del suo paese d’origine, Solarolo in provincia di Ravenna, dove Pausini ha vissuto dall’infanzia ai primi anni di carriera.

"Le sorprese arrivano in coppia!”, annuncia Laura sui social. “Finalmente dopo tanto lavoro e tanti disagi dovuti all’alluvione in Romagna, siamo pronti per inaugurare il taglio del nastro”. E lancia i dettagli sull’inaugurazione: domenica 7 settembre, alle ore 16.

Una notizia accolta con entusiasmo dai fan più accaniti, che saranno i primi ad agognare l’entrata in quella che promette di diventare la meta preferita del popolo di Laura, regalando un’esperienza che lascerà tutti estasiati, un viaggio tra premi, riconoscimenti, abiti di inestimabile valore, oltre a lati inediti della sua storia e della sua carriera unica al mondo.

La festa del fan club: la data

Il primo museo in Italia dedicato ad un’artista italiana sorgerà tra le mura di quella che è stata prima la casa della famiglia Pausini e poi sede del Laura Pausini Official Fanclub, nato nel settembre 1995 e che proprio quest’anno taglierà il traguardo dei 30 anni di vita, un anniversario che Laura è pronta a festeggiare il 6 settembre al Palacattani di Faenza (Ravenna), dove si svolgerà il Pau party 2025, riservato proprio ai soci del Laura4U.com.

Ma gli anniversari non finiscono qui: Laura infatti in questo 2025 ha anche festeggiato i 20 anni di matrimonio con Paolo Carta e solo qualche settimana fa ha spento 51 candeline. “Ogni anno cerco di festeggiarlo in un modo diverso possibilmente divertente e con la musica”, aveva scritto l’artista. Ma ci siete anche voi, con i vostri auguri e il vostro immancabile affetto. Sono fortunata? Sì. Grazie a tutti. Grazie alla Vita".