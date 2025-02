Laura Pausini, il compleanno della figlia: festa, dedica e super regalo

Ravenna, 8 febbraio 2025 – Oggi Paola, la figlia di Laura Pausini e Paolo Carta, spegne 12 candeline. “Paola. Sei il posto più bello che ho visto sulla mappa del mondo…quello che tra tutti preferisco e in cui farò sempre ritorno. Buon compleanno ragazzina mia”. È la dedica da parte della mamma, condivisa su Instagram insieme ad un album foto di famiglia.

Grande festa in casa di Laura Pausini: è il compleanno della figlia che spegne 12 candeline. A destra, la cantante romagnola con il marito Paolo Carta e Paola

Gli auguri e il regalo ricevuto da Paola

Nella prima foto sono ritratti tutti e tre, insieme alla cagnolina maltese Lila. Foto con amici, con la maglia della Roma, con i nonni, a pallavolo. E ancora, un video di Paola mentre suona la chitarra e il pianoforte. E ancora un video dove riceve i regali del compleanno, tra questi la maglia di Alexis Saelemaekers, giocatore della Roma, con tanto di firma. Una gioia incontenibile

quella di Paola: “Non ci credo, non ci credo”. Incredula, felice ed emozionata. E mentre canta con la mamma o fanno “nasino nasino”. Venti scatti, condivisi con i quasi 5 milioni di follower, e una colonna sonora: “Dimora naturale”. Ovvero la canzone che la Pausini canta in duetto proprio con la figlia. Migliaia i “mi piace” e i commenti.

Laura Pausini con la figlia e il marito (foto da Instagram)

Riflessioni di Laura Pausini sulla maternità

Nel docu-concerto “Laura 30 World Tour”, la cantante di Solarolo (in provincia di Ravenna), con oltre 70 milioni di dischi venduti, un Grammy Award e un Golden Globe, l’artista italiana più premiata al mondo, ha raccontato molto di sé. In occasione dei 30 anni di carriera, è stata impegnata nel World Tour 2023-2024. E sul palco ha scelto di parlare anche della maternità.

“Fin da quando ho vinto Sanremo trent’anni fa – ha detto – ho capito che l’unico modo che conoscevo per ringraziarvi uno ad uno per ciò che mi avete dato, quella vittoria con l’inizio di un sogno, era di mostrarvi la mia sincerità senza nascondere nulla di me”.

Laura Pausini con la figlia Paola e il marito Paolo Carta (foto da Instagram)

Ha iniziato con un ricordo molto personale, “quando nel 2010 mi sono fermata perché volevo diventare mamma, ma non era facile per me”. “In quel periodo – prosegue – ho conosciuto tante coppie che, come me, volevano diventare genitori e che avevano le mie stesse difficoltà. Quando stavo per arrendermi, abbiamo scritto una canzone per darmi forza, un nuovo coraggio: un ipotetico dialogo con il figlio che si desidera. L’ho incisa, l’ho portata in tour e, mentre cantavo tutte le sere questa canzone, ho scoperto inaspettatamente di essere incinta”. E ha dedicato “Celeste” a tutti coloro che vogliono diventare genitori.

Sul palco con lei, l’inseparabile marito Paolo Carta. Paola è nata l’8 febbraio 2013.

Laura Pausini, super festa per il compleanno della sorella

Il 25 gennaio invece la Pausini ha pubblicato un post con gli auguri di compleanno per la sorella Silvia e poi il video della festa in allegria e musica. "My sister’s BDay", aveva scritto pubblicando due bellissime foto assieme alla sorella.