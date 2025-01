Laura Pausini, super festa per il compleanno della sorella

Ravenna, 26 gennaio 2025 - Aria di festa in casa Pausini: ieri Laura ha pubblicato un post con gli auguri di compleanno per la sorella Silvia e poi il video della festa in allegria e musica. Silvia Pausini ha compiuto ieri 25 gennaio 48 anni, è la sorella minore della cantante romagnola. "My sister’s BDay", ha scritto ieri Laura pubblicando due bellissime foto assieme alla sorella.

Un video di festa e tanti messaggi

Poi il video in allegria tra parenti e amici per spegnere le candeline assieme a Silvia. Sotto il post ci sono anche numerosi messaggi dei fan. Tra i commenti c'è anche un messaggio di Levante: "Stupende, stelle", ha scritto la cantante.

Il legame con Silvia

Non è la prima volta che Laura Pausini dedica dei post alla sorella, nel 2022 ne ha pubblicato uno ricco di emozioni: "25 gennaio. Il tuo compleanno, Silvia. Sorella. Mia. Acquario. E ho detto tutto. Quando ti presento dico sempre la solita frase: lei è la Pausini venuta meglio. Lo dico perché è vero e perché pochissimi conoscono tutte le tue qualità dato che sei riservata e non ti sei mai voluta mostrare più di tanto. Sei la sorella che spero abbiano tutte le sorelle maggiori come me", le parole della Pausini. "Buon Compleanno Cucciola Mia. Ti Amo", la conclusione del post.

La passione condivisa per la musica

"Cucciolonissima in Romagna" si legge sul video del compleanno numero 48 mentre Silvia balla e Laura gira il video condiviso poi su Instagram. Una serata all'insegna del divertimento.

Le sorelle sono molto legate e condividono anche la passione per la musica: in passato hanno anche cantato assieme una canzone "Nel primo sguardo".