Laura Pausini, la data zero del tour sarà a Solarolo: ecco quando

Solarolo (Ravenna), 11 aprile 2023 – Laura Pausini ha annunciato, attraverso i social, che il raduno del suo fan club si terrà sabato 17 giugno dalle 18 in poi al campo sportivo di Solarolo.

Il comune in provincia di Ravenna del quale è originaria e dove di recente si è sposata a sorpresa (video) con il musicista e compagno Paolo Carta, diventa così il luogo in cui la star ha deciso di ripartire con un raduno dedicato ai suoi fan, che servirà anche come data zero per il tour in partenza a fine giugno.

I prossimi concerti poi, in base alle date uscite finora, si terranno a partire da dicembre 2023.

L'evento di giugno è stato battezzato 'Launatici’ e sarà gratuito per gli iscritti al club. A Solarolo poi dovrebbe esserci anche una seconda data dedicata ai suoi concittadini.

Sui suoi canali la cantante spiega anche come partecipare al concerto e prenotare il biglietto in un sito dedicato (www.laura4u.com) e viene specificato anche come raggiungere il luogo dell’evento e dove parcheggiare.

Si prospetta, insomma, un’estate piena di sorprese per i fan di Laura e non solo.