Laura Pausini dimagrita 20 chili: “Non ho fatto punture, solo fatica e costanza”

Ravenna, 26 aprile 2025 - Laura Pausini è sempre molto attiva sui social: condivide non solo concerti e riconoscimenti, ma anche emozioni e momenti vissuti in famiglia. Tra gli ultimi post su Instagram, quello con cui augurava buona Pasqua ai suoi quasi 5 milioni di follower: la cantante originaria di Solarolo, in provincia di Ravenna, appare in tutta la sua bellezza nelle cinque foto pubblicate assieme al messaggio. Sorridente e in costume, con berretto e occhialoni, tra scatti in bianco e nero e colori. Da un post come tanti, rispondendo a una fan, Laura Pausini ha raccontato come ha fatto a perdere 20 chili.

Tre foto pubblicate su Instagram da Laura Pausini: nel post la cantante ha raccontato come ha fatto a perdere 20 chili

"Ho iniziato una dieta con un dietologo ad aprile scorso - ha spiegato la cantante -. Ho mangiato da sola per 5 mesi pesando tutto e non sgarrando mai. Ho iniziato a fare ginnastica 3 volte a settimana per un anno intero e ho fatto un tour che mi portava ogni sera sul palco dove non mi risparmiavo fisicamente. Andavo una volta al mese a pesarmi per cercare di capire se ciò che stavo facendo funzionava. E ho continuato, con fatica e costanza. Con volontà di togliermi di dosso chili che non mi facevano stare serena sul palco e fuori. Non ho fatto punture e non ho usato i metodi che vanno di moda oggi per dimagrire velocemente nonostante tutti le consigliassero e a proposito di questo non sono un medico ma prima di mettere nel corpo qualcosa io preferisco conoscere le possibili controindicazioni". "Per perdere chili (ma me per lo meno) ci vogliono soprattutto volontà e sacrificio e se lo si fa senza fretta anche la pelle e il buon umore ne traggono beneficio". Il post della Pausini, concluso con un cuore rosso, ha fatto il pieno di like su Instagram. La cantante ha raccontato in modo sincero il suo percorso e i risultati raggiunti con grande sacrificio, un momento social molto apprezzato dai follower. Quasi un incoraggiamento per chi magari pensa di non farcela o chi sta vivendo le stesse difficoltà o dei momenti di insicurezza.