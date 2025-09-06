Laura Pausini abbraccia i fan: la festa, il concerto e gli sketch con le amiche di sempre e il suo personal trainer

Faenza, 6 settembre 2025 – Laura torna ad abbracciare il suo pubblico, in occasione del Pau Party 2025. Raduno riservato ai soci del Laura4u.com, gli iscritti al Laura Pausini Official Fanclub. L’unico fanclub ufficiale, fondato nel settembre 1995, proprio quest’anno ha raggiunto il traguardo dei 30 anni di vita. Un traguardo festeggiato oggi, 6 settembre, al Palacattani di Faenza (Ravenna).

Laura Pausini ha incontrato i suoi fan al Palaccatani di Faenza

Oltre duemila i fan arrivati da più di venti Paesi di tutto il mondo, dal Messico alla Gran Bretagna, dal Brasile alla Polonia, agli Stati Uniti e tanti altre nazioni europee e americane, che hanno potuto godere di uno show dal vivo con una scaletta inedita, fatta di grandi successi, come ‘Vivimi’, ‘Invece no’, ‘Io canto’, ‘Benvenuto’ (solo per citarne alcune), e di anteprime.

Laura ha voluto infatti che fossero proprio gli iscritti al fanlcub ad ascoltare per primi un estratto del nuovo singolo in tutte le versioni che verranno pubblicate: italiano, spagnolo (Mi historia entre tus dedos), portoghese (Quem de nòs dois) e francese (Mon histoire entre les doigts).

Sul palco con lei la sua band, e alcuni momenti a sorpresa, come l’incursione del gruppo delle Sincronette, le amiche di una vita protagoniste di un indimenticabile karaoke, e il suo personal trainer, sfidato a insegnare una coreografia a 10 fan in 30 minuti. Laura ha aperto l’evento con una dedica speciale a Celso Valli, Giorgio Armani e Pippo Baudo.

Il Pau Party 2025 è solo il primo dei tanti appuntamenti che si susseguiranno da qui ai prossimi mesi: domenica 7 settembre, è grande attesa per l’inaugurazione del primo museo in Italia dedicato ad un’artista italiana, che vedrà Laura tagliare il nastro davanti alle mura di quella che è stata un tempo la casa della famiglia Pausini e poi sede del Laura Pausini Official Fanclub.

Il Laura Pausini Museum aprirà al pubblico il prossimo 13 settembre: una vera e propria mostra permanente che prenderà vita nel cuore del suo paese d’origine, Solarolo (provincia di Ravenna), dove l’artista ha vissuto dall’infanzia ai primi anni di carriera, e che promette di diventare la meta preferita del popolo di Laura, regalando un’esperienza che lascerà tutti estasiati, un viaggio tra premi, riconoscimenti, abiti di inestimabile valore, oltre a lati inediti della sua storia e di una carriera che non ha eguali.