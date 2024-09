Laura Pausini e il divertente karaoke con le amiche in auto: il video. “Nessun trucco. Nessun filtro” Divertimento per le strade di Solarolo (Ravenna) per la cantante in compagnia di Cristina, Elisa, Lorena, Erika. Da Like a Virgin di Madonna a Carrie degli Europe, la bottiglietta d’acqua si trasforma in un microfono e la performance diventa virale sui social