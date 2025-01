Laura Pausini in lacrime: ecco il video che l’ha fatta commuovere

Ravenna, 8 gennaio 2025 – “Ho pianto come una bambina per questo regalo e quindi lo condivido con voi”, scrive Laura Pausini in lacrime sul suo profilo Instagram. Nel post pubblicato dalla cantante assieme ad un lungo testo di ringraziamento, anche un video di quasi 9 minuti in cui la popstar ripercorre tutte le tappe del ‘World tour 2023-2024’ che l’ha portata da Venezia a Madrid, da Parigi a Buenos Aires, da Los Angeles a New York passando per il Messico e la Bulgaria.

Laura Pausini sul palco assieme ai suoi ballerini; nel tondo, la cantante romagnola in lacrime dopo aver visto il commovente video

Tra le date, non sono mancate quelle emiliane e marchigiane: Rimini a dicembre 2023, Casalecchio di Reno a gennaio 2024 e poi Pesaro a novembre 2024.

Più di 94mila chilometri percorsi dalle 123 persone della troupe e dai 23 camion usati per le date estive. In aria sparati più di 2.500 chili di coriandoli per ognuno degli 84 show che ha accolto gli spettatori.

Laura Pausini in una delle tappe del ‘World tour 2023-2024’

"In questi ultimi giorni, come credo saprete, sto pensando molto alla fine del nostro tour e oggi, ad una settimana esatta di distanza, volevo ricordarlo perché ancora non mi voglio staccare dal ricordo di questi quasi due anni percorsi insieme a voi per le strade del mondo, le stesse che a volte ci dividono ma che poi ci fanno sempre rincontrare”, ha scritto la Pausini nel post.

E poi la cantante si lascia prendere dall’emozione: “Mentre pensavo al modo migliore per racchiudere l'essenza di questo tour in un post, a sorpresa ho ricevuto il video che state vedendo... ho pianto come una bambina per questo regalo e quindi lo condivido con voi perché penso che le cose vere non si debbano mai tenere per noi stessi”.

Sullo schermo, intanto, si susseguono le dichiarazioni di performer, ballerini, musicisti, che rispondono alla domanda ‘Qual è stato il tuo momento preferito del tour?’. E così arrivano ricordi, aneddoti, racconti di adrenalina pre show e cene condivise. A chiudere il video, l’ultimo show: "Mi avete fatto sentire importante – dice nel video la popstar - grazie a tutti”.

Laura Pausini durante uno dei concerti del ‘World tour 2023-2024’

“Questo amore lo abbiamo creato insieme, con voi che mi avete scelta e ci avete scelti… mi mancate già tutti da morire… grazie per il privilegio di esserci vissuti per due anni interi. E’ stato davvero un buon inizio, terminato con un ‘ciao’ e il tempo ci ritroverà vicini appena sarò di nuovo pronta per darvi il meglio di me. Grazie a tutti i miei ragazzi della band e ai ballerini che hanno realizzato questo dono”.