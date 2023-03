Laura Pausini matrimonio, la event planner: "Un’atmosfera di magia"

Solarolo (Ravenna), 29 marzo 2023 – Tutti parlano ancora di Laura Pausini. A una settimana dalle nozze a Solarolo con lo storico compagno Paolo Carta, avvenute il 22 marzo, lo stupore non è ancora finito. Doveva essere la cena per i trent’anni della ‘Solitudine’ ma si è rivelata una festa di matrimonio molto intima: circa 60 invitati tra parenti e amici stretti. A organizzare tutto c’era Sonia Baldini, che si occupa da trent’anni di event planning (la sua pagina instagram è soniabaldinisetdesigner).

Baldini, da quanto tempo stava organizzando questo evento?

"Da agosto, da quando Laura mi ha invitata a fare due chiacchiere un pomeriggio, dicendomi che avrebbe voluto fare una festa per i suoi trent’anni di carriera".

Lei quindi non sapeva che si sarebbe sposata?

"Assolutamente no, anche io non sapevo nulla. Per me è stato uno shock. Me lo ha detto il giorno prima per alcune cose tecniche da decidere, ci ha spiazzati. Lei è quasi geniale, ha quel pizzico di follia che un po’ mi appartiene: c’è bisogno a volte di quella follia perché nel sorprendere si regalano emozioni più forti".

Laura Pausini e Paolo Carta con la wedding planner nel giorno del loro matrimonio

Non ha sospettato nulla per tutti questi mesi?

"Mi aveva detto di pensare a una scenografia magica, per un momento speciale durante il quale avrebbe cantato insieme a Paolo".

Di cosa si è occupata? Che pro getto avete creato?

"É stato come progettare una casa: abbiamo ideato una zona living per l’aperitivo iniziale e una seconda zona per la cena".

Com’è nata l’idea?

"Laura voleva un’atmosfera di casa, come per aprire la porta a parenti e amici e così abbiamo costruito una green house in giardino, trasformata in una vera e propria casa. Da uno schizzo su un tovagliolo fatto da lei ad agosto, è nato un progetto stupendo".

Come è riuscita a organizzare l’evento?

"Non ero sola, ho collaborato con il mio team, Enrico Bagnoli e Andrea Merendi, il creatore dei fiori di carta, la scelta eco chic di Laura. Inoltre, sono devota a tutto il mio team di fornitori, elettricisti, artigiani, falegnami e sarte".

Laura ha lasciato tutto nelle tue mani?

" Abbiamo lavorato di notte perché lei era libera in quel momento. È incredibile quanto sia stata precisa e attenta, come lo è nel suo lavoro: non ha lasciato nulla al caso. Laura è una forza della natura".

Per abito e bomboniere?

"Ha acquistato tutto online, io non sapevo nulla, è stata aiutata dalla sua assistente, che era l’unica a sapere del matrimonio insieme a sua sorella".

Com’è stato lavorare per Laura Pausini?

"Per me è stato un privilegio far parte di un evento così ristretto. Lavoro per Laura e la sua famiglia da 20 anni: mi sono occupata anche del matrimonio della sorella Silvia e del battesimo della figlia Paola ma anche della scenografia per il cd di Natale di Laura. Ho seguito anche il 5Oesimo anniversario dei genitori".

Che rapporto ha con la famiglia della cantante?

"Laura e Paolo nella mia bomboniera hanno scritto ’Grazie Sonia perché i momenti più importanti della nostra vita li vogliamo condividere con te’. Non mi piace espormi, ma ho un privilegio intimo incredibile. Mi sono sentita sempre di famiglia. Dicevo l’altro giorno con Laura che è una persona stupenda, perché rimane legata agli affetti e ai ricordi per sempre".